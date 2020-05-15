США передали помощь для военных в зоне ООС

США передали Украине помощь по безопасности на общую сумму $25 млн для использования в зоне операции Объединенных сил.
По сообщению посольства США в Украине в Twitter, на этой неделе Отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более $25 млн для использования в зоне ООС.
В посольстве США отметили, что решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.
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Суд обязал администрацию президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку, которая касается задержки военной помощи Украине летом прошлого года.
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