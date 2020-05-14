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четверг, 14 мая 2020 22:41

Трампа обязали объяснить задержку помощи Украине

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Трампа обязали объяснить задержку помощи Украине
Суд обязал Белый Дом опубликовать переписку. Фото: Reuters

Суд обязал администрацию президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку, которая касается задержки военной помощи Украине летом прошлого года.

Такое решение приняла судья Эми Джексон, сообщает "Голос Америки".

Решение приняли по иску издание The New York Times в рамках закона о доступе к информации. Ранее Белый дом отказался предоставлять изданию эти документы.

Речь идет об электронной переписке президента, вице-президента или непосредственных советников президента по вопросу об объеме, сроках и цели задержки военной помощи Украине.

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Судья Джексон является председателем в деле Роджера Стоуна, бывшего советника Трампа, которого обвиняли в даче ложных показаний.

Бывший вице-президент, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опередил действующего американского лидера Дональда Трампа в предвыборной гонке. Об этом свидетельствует рейтинг общенациональной поддержки избирателей.

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