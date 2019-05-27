США передадут Украине противокорабельные ракеты

Соединенные Штаты Америки расширят направления помощи в укреплении Вооруженных сил Украины. Под этим подразумевается передача средств береговой обороны и противокорабельных ракет.

Патрульный самолет С-3 «Орион» вооружен четырьмя ПКР AGM-84 Harpoon

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Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны". В нем прописано выделение Пентагону $300 млн для предоставления безопасной помощи Украине. Из них $100 млн пойдут на летальные виды вооружений.

Закон вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания президентом США.

Военные провели очередные испытания украинских ракетных систем "Ольха-М" и "Ольха-Р". Пуски ракет прошли на полигоне в Одесской области.