Военные показали испытания ракетных систем "Ольха"

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Просмотров: 594
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на Книжном Арсенале
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на Книжном Арсенале
Просмотров: 2412
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 1782
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 2934
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5409
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 15627
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 540
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2565
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5823
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
22
5
4
5
3
&quot;Это вояки, крошка&quot; - как работает ветеранская палатка на Книжном Арсенале
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на Книжном Арсенале
На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны
На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны
От очков до формы: военные пилоты тестируют новое снаряжение
От очков до формы: военные пилоты тестируют новое снаряжение
5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов
5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов
Украинский снайпер попал в сердце боевику &quot;Амбалу&quot;
Украинский снайпер попал в сердце боевику "Амбалу"
Видео
Все видео
"Глаза с неба": как в ООС осуществляют воздушную разведку
"Глаза с неба": как в ООС осуществляют воздушную разведку
Около 400 морпехов получили право носить "штормовой" берет
Около 400 морпехов получили право носить "штормовой" берет
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Была враждебная БМП, но на нее что-то упало с неба" - показали видео уничтожения техники оккупантов
"Была враждебная БМП, но на нее что-то упало с неба" - показали видео уничтожения техники оккупантов
"Пробитые крыши и обваленные стены" - как сегодня выглядит улица, ведущая к ДАПу
"Пробитые крыши и обваленные стены" - как сегодня выглядит улица, ведущая к ДАПу
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 3312
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2565
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 585
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1269
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1935
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 мая 2019
Просмотров: 216
Не мій голос
Є люди, які спеціально говорять по телефону чужими голосами. От у мене був такий студент Женька — дивовижно точно імітував мій голос, дзвонив ...
четверг, 23 мая 2019 20:42

Военные показали испытания ракетных систем "Ольха"

  Комментировать
Военные показали испытания ракетных систем &quot;Ольха&quot;
В Одесской области прошел очередной этап испытания ракетных систем "Ольха". Фото: Versii

Военные провели очередные испытания украинских ракетных систем "Ольха-М" и "Ольха-Р".

Пуски ракет прошли на полигоне в Одесской области в четверг, 23 мая. Об этом сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в Facebook.

"На полигоне ВСУ на юге страны состоялся очередной этап испытаний украинских ракет. Продолжается работа по модернизации ракет и ракетного комплекса "Ольха" и сегодня состоялись пуски ракет повышенной дальности "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р", - написал он.

Турчинов отметил, что испытания продлятся до конца недели. Должны также состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса "Нептун".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали производство мощных ракет для ВСУ

"Украинские ученые и производственники продолжают выполнять задачи по реализации ракетной программы, цель которой до конца года принять на вооружение ракеты "Ольха-М", "Ольха-Р" и мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун". Надеюсь что, несмотря на кадровые изменения в секторе безопасности и обороны Украины, ракетные проекты будут выполняться по утвержденному плану, и работа по укреплению обороноспособности нашего государства не остановится ", - отметил Турчинов.

Украинские изобретатели собрали робота-саппорта, который будет незаменимым на передовой. Он может осуществлять огневую поддержку и перевозить большие грузы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Военные показали испытания ракетных систем "Ольха"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 3 Просмотров: 53769
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 5 Просмотров: 29773
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 1 Просмотров: 26290
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 21211
&quot;Зеленский не выучил уроки Иловайска&quot; - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
 1 Просмотров: 15627
Донбасс
У Зеленского сделали новое заявление о мирных договоренностях с Россией
У Зеленского сделали новое заявление о мирных договоренностях с Россией Просмотров: 1800
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на Книжном Арсенале
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на Книжном Арсенале
22
 Просмотров: 2412
Украинских военных обстреляли из тяжелого вооружения
Украинских военных обстреляли из тяжелого вооружения Просмотров: 225
"Глаза с неба": как в ООС осуществляют воздушную разведку
"Глаза с неба": как в ООС осуществляют воздушную разведку
 Просмотров: 270
Ветеран АТО высказался о новом руководстве ВСУ
Ветеран АТО высказался о новом руководстве ВСУ
 Просмотров: 2232
Больше всего комментируют
10
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
6
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
4
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
3
Роспуск Рады обжалуют в суде
Голосов: 35572
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua