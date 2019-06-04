США не забудут и не простят России сбитый над Донбассом боинг

Униан Малазийская авиакатастрофа над Донбассом США требует от России ответить за сбитый боинг

Официальный Вашингтон продолжит добиваться ответственности от России за сбитый боинг Малазийских авиалиний MH17 в небе над украинским Донбассом.

"Мы имели шанс сегодня обсудить с министром иностранных дел этот вопрос, а также работу, чтобы сделать все для того, чтобы привлечь россиян к ответственности за этой ужасной трагедии. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и в дальнейшем их поддерживать", - заявил в понедельник во время пребывания в Нидерландах государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает Укринформ.

В этой связи он подтвердил, что Россия должна была продемонстрировать большую взаимодействие и предпринять соответствующие шаги, добавил Помпео.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за то, что произошло там, и я думаю, этот процесс сейчас продолжается. Надеюсь, Россия осознает, что в ее же интересах дать все разъяснения о том, что произошло в этой ужасной ситуации, которая унесла человеческие жизни ", - подчеркнул госсекретарь США.

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Пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ 17 июля 2014. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Международная совместная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских Вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.