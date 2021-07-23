США не помогут Украине в переговорах по Донбассу - дипломат

Эти вопросы повторно обсудят 30 августа в Вашингтоне. Фото: pixabay.com

США не будут принимать непосредственного участия в минском переговорном процессе или встречах "нормандского формата".

Вашингтон не станет помогать Украине в урегулировании конфликта на Донбассе, заявил американский дипломат Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временной поверенной Кристин Квин, пишет "Суспільне".

"В данный момент я не ожидаю участия американских чиновников в минском процессе. Также не ожидается привлечение американских должностных лиц к "нормандскому формату", - сказал он.

Эти вопросы обсудят 30 августа в Вашингтоне во время визита президента Владимира Зеленского, а также в переговорах с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы с советником госдепартамента США Дереком Шолле и украинскими чиновниками общались на эту тему в Киеве. Уверен, об этом будут говорить и во время встреч в Вашингтоне", – добавил Кент.

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Если в Евросоюзе и США будут усиливать влияние российских лоббистов и реализуют политику сдачи украинских интересов, то Украина вынуждена будет переориентировать свои интересы на Восток. В вопросе о России раскололась политическая элита США. Глава Офиса президента Андрей Ермак активно обсуждает возможность участия Вашингтона в переговорах "нормандского формата" с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. О результатах переговоров станет известно после визита президента Зеленского в США.