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понедельник, 26 апреля 2021 10:23

США можут назначить спецпредставителя на Донбассе

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США можут назначить спецпредставителя на Донбассе
США поддерживает Украину и хочет назначить представителя на Донбассе. Фото: radiopershe.com

В Украине обсуждается назначение специального представителя по урегулированию и прекращению войны в Донбассе. Это один из шагов поддержки США.

Также обсуждается более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере и поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ Украине, сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Liga.net.

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"Если говорить о конкретных шагах, то сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны в Донбассе. Очень важно, чтобы такой человек появился", - сообщил он.

Ермак отметил, что решение по спецпредставителю может быть принято быстро.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена может произойти в июне. Со стороны Вашингтона есть сигналы о проведении встречи. Но на рабочем уровне саммит пока не обсуждают.

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Дата
26
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