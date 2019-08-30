Проект поможет США отойти от использования нефти. Фото: Defence Blog

В США разрабатывают новый вид двигателей для военной техники.

Ученые GVSС (центра управления боевыми возможностями армии США GVSC-ГПУ) исследуют возможности использования водороду, как топлива, сообщает Defence Blog, ссылающийся на документы исследовательского центра.

Инженеры пишут о том, что такие двигатели не загрязняют атмосферу и тихо работают. Подчеркивают их энергоэффективность - заправлять технику можно какой либо Видин, если поблизости нет воды, даже мочой.

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Пентагон пришел к выводу, что выделение $250 млн для военной помощи Украине необходимо. "Департамент Пентагона рассмотрел пакет внешней помощи (для Украины) и поддерживает его", - сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США,