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пятница, 30 августа 2019 10:48

Пентагон окажет военную помощь Украине

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Пентагон окажет военную помощь Украине
Вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение $ 250 млн в сфере безопасности помощь Украине Фото: unian.ua

Пентагон пришел к выводу, что выделение $250 млн для военной помощи Украине необходимо.

"Департамент Пентагона рассмотрел пакет внешней помощи (для Украины) и поддерживает его", - сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, пишет Европейская правда.

До этого сообщали, что Трамп поручил команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

Конгресс США утвердил выделение $250 млн на помощь в сфере безопасности Украины в 2019-м.

Вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение $250 млн в сфере безопасности помощь Украине.

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Подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "О ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год". Предлагается выделить еще $250 млн для безопасности помощи Украине.

Выделение $250 млн военной помощи Украине затягивает администрация президента США Дональда Трампа. Он хочет удостовериться, что эти деньги используются в интересах Штатов. Для этого попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации Трампа.

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Дата
30
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