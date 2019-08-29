Трампа обвинили в затягивании выделения военной помощи Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 0
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1152
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
3 Просмотров: 2394
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 855
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 1215
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1350
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 711
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14806
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 1035
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1917
Фото
Все фото
8
4
10
5
12
Бар забросали &quot;коктейлями Молотова&quot;: погибли 23 человека
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
Показали фото птиц, которые очаровывают красотой
Показали фото птиц, которые очаровывают красотой
Видео
Все видео
Мощный ливень затопил Мадрид
Мощный ливень затопил Мадрид
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету
Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету
В России произошел чудовищный потоп: впечатляющие видео
В России произошел чудовищный потоп: впечатляющие видео
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6264
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2484
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2646
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4862
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 972
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
четверг, 29 августа 2019 09:35

Трампа обвинили в затягивании выделения военной помощи Украине

  Комментировать
Трампа обвинили в затягивании выделения военной помощи Украине
Трамп хочет убедиться, что деньги пойдут на пользу США. Фото: "Цензор"

Выделение $250 млн военной помощи Украине затягивает администрация президента США Дональда Трампа.

Он хочет удостовериться, что эти деньги используются в интересах Штатов. Для этого попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации Трампа.

"Задержки с выделением помощи возникли после выходных, когда Трамп неоднократно пытался уменьшить военную интервенцию Москвы в Украину и подталкивал к возвращению России в "Большую семерку", - пишет издание.

Сейчас в США проходят дебаты относительно того, пытаться остановить или сократить миллиарды долларов, которые направляются на иностранную помощь.

На 2019-й финансовый год Украине выделили $ 250 млн. $ 50 млн Конгресс выделил на вооружение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трампу предлагают пригласить Украину на следующий саммит G7

Теперь Трамп хочет обеспечить приоритетность интересов США.

Средства на помощь Украине не могут быть потрачены, пока они пересматриваются, а текущий финансовый год завершается уже 30 сентября.

Дональд Трамп считает, что экс-президент США Барак Обама мог остановить аннексию Крыма Россией, однако не сделал этого.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трампа обвинили в затягивании выделения военной помощи Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

Пересопницкое Евангелие перевели на староукраинский язык

Золотая эра дирижаблей завершилась катастрофой

Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии

Самое читаемое
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 7 Просмотров: 53138
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 31941
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 19460
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора Просмотров: 16345
Картофель дешевеет: назвали причины
Картофель дешевеет: назвали причины Просмотров: 14175
Мир
Сенцова доставили в Москву - росСМИ
Сенцова доставили в Москву - росСМИ Просмотров: 90
Гонщица-рекордсменка погибла, устанавливая новый рекорд
Гонщица-рекордсменка погибла, устанавливая новый рекорд Просмотров: 711
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
8
 Просмотров: 7380
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8 4 Просмотров: 1278
США второй раз заявили о готовности присоединиться к "нормандскому формату"
США второй раз заявили о готовности присоединиться к "нормандскому формату" Просмотров: 288
Больше всего комментируют
9
"Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке
7
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
7
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
5
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
4
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8
Голосов: 2219
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua