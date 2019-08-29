Трампа обвинили в затягивании выделения военной помощи Украине

Трамп хочет убедиться, что деньги пойдут на пользу США. Фото: "Цензор"

Выделение $250 млн военной помощи Украине затягивает администрация президента США Дональда Трампа.

Он хочет удостовериться, что эти деньги используются в интересах Штатов. Для этого попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации Трампа.

"Задержки с выделением помощи возникли после выходных, когда Трамп неоднократно пытался уменьшить военную интервенцию Москвы в Украину и подталкивал к возвращению России в "Большую семерку", - пишет издание.

Сейчас в США проходят дебаты относительно того, пытаться остановить или сократить миллиарды долларов, которые направляются на иностранную помощь.

На 2019-й финансовый год Украине выделили $ 250 млн. $ 50 млн Конгресс выделил на вооружение.

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Теперь Трамп хочет обеспечить приоритетность интересов США.

Средства на помощь Украине не могут быть потрачены, пока они пересматриваются, а текущий финансовый год завершается уже 30 сентября.

Дональд Трамп считает, что экс-президент США Барак Обама мог остановить аннексию Крыма Россией, однако не сделал этого.