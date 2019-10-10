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четверг, 10 октября 2019 13:29

Сплошные руины и холод: показали куда отведут ВСУ
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Обнародовали фотографии позиций, куда будут отводить украинские войска.

На снимках показано состояние, в котором находятся "оборонительные укрепления на участках отвода наших подразделений", - пишет АрмияInform.

Отойти с полностью оборудованных позиций украинская армия должна была 3 дня назад.

На позициях, на которые должны отойти украинские войска, среднесуточная температура составляет 10-11 ° C.

Показали в каком состоянии находятся позиции, на которые отведут ВСУ
Фото: АрміяInform
Показали в каком состоянии находятся позиции, на которые отведут ВСУ
Показали в каком состоянии находятся позиции, на которые отведут ВСУ
Показали в каком состоянии находятся позиции, на которые отведут ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если вопрос реинтеграции Донбасса не удастся решить за год, то он склонен "выстроить вал" вокруг региона.

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10
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