Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год

Зеленский построит вал вокруг Донбасса. Фото: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если вопрос реинтеграции Донбасса не удастся решить за год, то он склонен "выстроить вал" вокруг региона.

Встреча с ветеранами состоялась в Офисе президента. На ней были около 12 ветеранов – преимущественно, те, кто организовывает акции протеста против "формулы Штайнмайера" или участвует в них, написал на своей странице в Facebook участник встречи, совладелец информагентства "Петр и Мазепа" Виктор Трегубов.

"Зеленский надеется решить дела с Донбассом за год. Если за год не удастся - склонен, цитирую "выстроить вал" - я это понял, как возвращение к действующего статус-кво с изоляцией оккупированных территорий. Вообще, он уверен, что в любой момент может соскочить и вернуться к этому состоянию (а вот я - нет). Но этот вариант он рассматривает, как негативный, так стремится к реинтеграции", - написал Трегубов.

Зеленский на встрече признался, что хотел бы вообще отказаться от Минских соглашений, но не может сделать этого из-за давления стран Запада.

"Я бы сам отказался от Минских, в первый же день хотел! - говорил он, - но мне дали понять, что автоматически снимут санкции", - цитирует Трегубов президента.

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Помимо этого, глава государства пояснил ветеранам, что форсировал процесс мирных переговоров для выхода на Нормандский формат и прямого диалога с Путиным.

"И да, он говорит, что рассматривает возможность проведения выборов на оккупированных территориях, если российские войска уйдут, а украинские вооруженные силы - не зайдут (хотя, возможно, войдут другие украинские государственные органы). И это будут выборы по украинским законам, хотя он уверен, что, к сожалению, на них все равно победят местные "авторитеты", - добавил Трегубов.

Формула Штайнмайера — механизм поэтапной реализации ряда положений Комплекса мер по выполнению Минского протокола. Была предложена в октябре 2016 года участником "нормандской четвёрки" министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Первоначально предполагала вступление в силу Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" после проведения на этой территории выборов в соответствии с украинским законодательством и признания их Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе честными и свободными.