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четверг, 10 октября 2019 10:36

"Формула Штайнмайера" принесет пользу только России – евродепутат

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&quot;Формула Штайнмайера&quot; принесет пользу только России – евродепутат
Калниете сомневается, что формула принесет мир. Фото: European Parliament

Внутренняя дестабилизация в Украине, которую вызывает формула Штайнмайера, отвечает интересам России.

"Есть сомнения, что это соглашение сможет продвинуть вперед поиск мирного решения", - заявила на пленарном заседании Европарламента в ходе обсуждения политической ситуации в Украине депутат от Латвии Сандра Калниете, представляющей группу Европейской народной партии, передает Укринформ.

"Пока единственная сторона, которая получает победу, от этой формулы, это Россия. Они проведут выборы в Донецке и Луганске, и таким образом сепаратисты получат легитимность. Но это именно то, в чем нуждается РФ, чтобы вернуться к международному сообществу. Есть предположение, что Россия сможет остановить сближение Украины с ЕС и НАТО. Поэтому сейчас в Украине происходят протесты против такого соглашения, которые могут дестабилизировать общество. Но такая дестабилизация может превратить Россию в сторону, которая выиграет", - считает депутат.

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По ее мнению, почти ничего не изменилось в ситуации на Донбассе и в поведении РФ с 2016 года. Именно тогда была впервые предложена формула Штайнмайера.

"Сейчас для всех нас важно следить за развитием событий в Украине, и позаботиться, чтобы проблема Донбасса и аннексии Крыма не исчезла с международной повестки дня", - добавила Калниете.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на формулировку "формулы Штайнмайера".

Согласно формуле, оккупированные территории должны получить временный "особый статус" в день проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы, Верховная Рада закрепить этот "статус" на постоянной основе.

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Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
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