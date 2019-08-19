Сообщили последние новости с передовой

Оккупанты на Донбассе не прекращают обстреливать позиции ООС. Фото Антикор

18 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи 8 населенных пунктов, сообщили в штабе ООС.

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За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиций Объединенных сил неподалеку Новотроицкого и Водяного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки украинские военные вынуждены были ответить на огонь оккупантов. Не нарушая Минские соглашения, в течение 10 минут подавили вражескую вооруженную активность.