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понедельник, 19 августа 2019 07:24

Сообщили последние новости с передовой

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Сообщили последние новости с передовой
Оккупанты на Донбассе не прекращают обстреливать позиции ООС. Фото Антикор

18 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи 8 населенных пунктов, сообщили в штабе ООС.

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За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиций Объединенных сил неподалеку Новотроицкого и Водяного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки украинские военные вынуждены были ответить на огонь оккупантов. Не нарушая Минские соглашения, в течение 10 минут подавили вражескую вооруженную активность.

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Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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