Сообщили последние новости с передовой

18 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи 8 населенных пунктов, сообщили в штабе ООС.
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За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиций Объединенных сил неподалеку Новотроицкого и Водяного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За прошедшие сутки украинские военные вынуждены были ответить на огонь оккупантов. Не нарушая Минские соглашения, в течение 10 минут подавили вражескую вооруженную активность.
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