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Сообщили последние новости с передовой

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Сообщили последние новости с передовой
Боевики открывали огонь из миномета у Богдановка. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики раз нарушили режим прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка, враг открывал огонь из миномета 82-го калибра. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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О факте нарушения режима тишины сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Кроме того, сегодня саперы ДСНС разминировали почти 2 га территории и передали на уничтожение 5 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военными.

Европейский суд по правам человека принял иск Украина против России из-за попытки аннексии Крыма и перешел к рассмотрению жалобы по существу. В ЕСПЧ подтвердили, что Россия имела контроль над Крымом с февраля 2014-му, а не с момента так называемого референдума.

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