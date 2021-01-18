Сообщили последние новости с передовой

Боевики открывали огонь из миномета у Богдановка. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики раз нарушили режим прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка, враг открывал огонь из миномета 82-го калибра. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ постоянно пытается снять с себя вину за войну на Донбассе - ВСУ

О факте нарушения режима тишины сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Кроме того, сегодня саперы ДСНС разминировали почти 2 га территории и передали на уничтожение 5 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военными.

Европейский суд по правам человека принял иск Украина против России из-за попытки аннексии Крыма и перешел к рассмотрению жалобы по существу. В ЕСПЧ подтвердили, что Россия имела контроль над Крымом с февраля 2014-му, а не с момента так называемого референдума.