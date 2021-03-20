Сообщили последние новости с фронта

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С начала суток на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку Южного оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, у Водяного - из гранатометов различных систем. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Лебединского применили стрелковое оружие, а у Широкино - крупнокалиберные пулеметы.

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В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.

Кроме того, сегодня пиротехники ГСЧС разминировали 8,5 га территории и передали на уничтожение 149 взрывоопасных предмета.

Крымская платформа должна исправить ошибку 2014 года, когда из-за агрессии РФ создали формат для Донбасса. Но международном площадке для возвращения Крыма Украине активно противостоит Россия. Об этом 18 марта заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.