Сообщили последние новости с Донбасса

Вчера, 17 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было Фото: Слово і Діло

17 февраля противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов 8 раз.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции 6 раз: рядом с населенным пунктом Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, вел огонь из крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Павлополь - из миномета калибра 82 мм - 7 мин, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Песков - из автоматических станковых гранатометов; в районе Водяного - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов и крупнокалиберного пулемета; рядом с Березовым - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов, сообщают с штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 2-ды обстрелял защитников Орехового, выпустив по нашим позициям 3 мин со 120-мм миномета, 4 мины с миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета.

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Вчера, 17 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. За эти сутки потерь нет.

16 февраля вооруженные российские бандитские формирования нарушили режим прекращения огня 9 раз. Обстреляли наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по нашим позициям: рядом с Лебединским - с миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.