Сообщили последние новости о ситуации в Донбассе

Вблизи населенного пункта Луганское было замечено вражеский беспилотник. Фото: Facebook

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано одно враждебное нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы.

Так, вблизи населенного пункта Луганское было замечено вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения. Был сбит. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центре ООС.

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Как отмечается, Украинская защитниками беспилотник противника был сбит.

На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

За прошедшие сутки, 28 ноября, противник девять раз нарушил достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы договоренности. Среди украинских защитников боевых потерь и ранений не было.