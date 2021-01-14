Сообщили последние новости о ситуации на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 486
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
Просмотров: 189
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 333
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 270
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 468
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Просмотров: 396
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Просмотров: 432
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 468
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1917
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 3240
Фото
Все фото
3
3
4
3
5
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
Украинские военные установили необычный рекорд
Украинские военные установили необычный рекорд
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Видео
Все видео
Россияне признались в теракте в Волновахой
Россияне признались в теракте в Волновахой
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Путинские наемники обстреливали позиции ВСУ и нарвались на ответ
Путинские наемники обстреливали позиции ВСУ и нарвались на ответ
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
Интервью
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 486
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 2673
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 333
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 468
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2052
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 117
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
четверг, 14 января 2021 18:58

Сообщили последние новости о ситуации на Донбассе

  Комментировать
Сообщили последние новости о ситуации на Донбассе
Боевики дважды открывали огонь. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Об этом сообщает штаб ООС.

В пригороде Марьинки, противник совершил несколько выстрелов из стрелкового оружия и гранатомета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне признались в теракте в Волновахой

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил саперы ДСНС разминировали более 5 га территории и передали на уничтожение 62 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемая украинскими воинами.

За прошедшие сутки, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Так, рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили последние новости о ситуации на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

2-й брак Мэрилин Монро продолжался 9 месяцев

Начали строить автомобильный завод

Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134

Оперу Пуччини раскритиковали за сцену пыток

8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан

Украина отдала ядерное оружие. Россия обязывалась не нападать

ООН потребовала вывести войска из страны

Бывший муж более 20 лет присылал розы на могилу Монро

Закончилась война в Европе

Нашли скульптуру жреца из Трои

Президент бежал из страны

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
9
 1 Просмотров: 51088
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 10323
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 9613
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
3
 Просмотров: 8091
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 Просмотров: 7111
Донбасс
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах 1 Просмотров: 1206
Горячие сутки на Донбассе: что рассказали военные
Горячие сутки на Донбассе: что рассказали военные Просмотров: 297
На Донбассе сохраняется режим тишины
На Донбассе сохраняется режим тишины Просмотров: 36
2021 год должен стать последним для "Минска"
2021 год должен стать последним для "Минска" Просмотров: 990
Киборги должны были отходить еще осенью - Бутусов
Киборги должны были отходить еще осенью - Бутусов
 Просмотров: 3033
Больше всего комментируют
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
2
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
1
Сторонников независимости давили танками
1
Covid-вакцина, которую собирается закупить Украины, эффективна на 50% - исследование
Голосов: 10199
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть