Сообщили последние новости о ситуации на Донбассе

Боевики дважды открывали огонь. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Об этом сообщает штаб ООС.

В пригороде Марьинки, противник совершил несколько выстрелов из стрелкового оружия и гранатомета.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил саперы ДСНС разминировали более 5 га территории и передали на уничтожение 62 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемая украинскими воинами.

За прошедшие сутки, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Так, рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.