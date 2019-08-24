Сообщили последние новости из Донбасса

С начала суток боевики дважды обстреляли украинских военных.
Оккупанты использовали противотанковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
Как отмечается, противник дважды обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Марьинки - с станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
О потерях среди украинских военных не сообщается.
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Двое гражданок Украины передавали террористам ЛНР информацию. Они обеспечивали боевиков разведывательными данными о подразделениях, задействованных в операции Объединенных сил.
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