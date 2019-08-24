Сообщили последние новости из Донбасса

 
Ексклюзивы
1/5
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 396
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1494
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1953
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 5400
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1557
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2241
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1890
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2187
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2286
Фото
Все фото
4
8
5
5
5
Как под носом у оккупантов отметили День флага - подборка фото
Как под носом у оккупантов отметили День флага - подборка фото
Бывший шахтер рассказал, как открыл первый в городе барбершоп
Бывший шахтер рассказал, как открыл первый в городе барбершоп
Имеют недостатки - Генштаб отчитался о новых жилых модулях
Имеют недостатки - Генштаб отчитался о новых жилых модулях
Наградили &quot;Народных героев Украины&quot;
Наградили "Народных героев Украины"
Прямо под носом врага состоялись военные тренировки авиации ООС
Прямо под носом врага состоялись военные тренировки авиации ООС
Видео
Все видео
Бессмысленно и жестоко: боевик застрелил любимую кошку бойцов
Бессмысленно и жестоко: боевик застрелил любимую кошку бойцов
Дорого с украинцами воевать: ВСУ нанесли мощный удар по боевикам
Дорого с украинцами воевать: ВСУ нанесли мощный удар по боевикам
"Все сделали тихо" - показали видео уничтожения позиций боевиков
"Все сделали тихо" - показали видео уничтожения позиций боевиков
Межгалактический экспресс: боевики запустили пассажирский поезд из двух вагонов
Межгалактический экспресс: боевики запустили пассажирский поезд из двух вагонов
Три выстрела - три попадания: ВСУ показали уничтожение вражеского танка
Три выстрела - три попадания: ВСУ показали уничтожение вражеского танка
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5814
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2286
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2475
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6912
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4808
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 августа 2019
Просмотров: 360
Врятувати Уляну
– Я раньше детей по Комаровскому воспитывала. А теперь все делаю, как Супрун пишет. Только по вопросам вакцинации ни с ним, ни с ней не ...
суббота, 24 августа 2019 20:53

Сообщили последние новости из Донбасса

  Комментировать
Сообщили последние новости из Донбасса
Боевики дважды обстреляли украинских военных. Фото: Ukrnews

С начала суток боевики дважды обстреляли украинских военных.

Оккупанты использовали противотанковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, противник дважды обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Марьинки - с станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О потерях среди украинских военных не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина может прекратить демонтаж сооружений в Станице Луганской

Двое гражданок Украины передавали террористам ЛНР информацию. Они обеспечивали боевиков разведывательными данными о подразделениях, задействованных в операции Объединенных сил.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили последние новости из Донбасса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет

Погибло населения трех городов

Самое читаемое
&quot;Перепутала педали&quot; теща Притулы - нашли виновницу ДТП
"Перепутала педали" теща Притулы - нашли виновницу ДТП Просмотров: 20764
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
11
 Просмотров: 17922
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию 3 Просмотров: 17479
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением Просмотров: 11061
На детской площадке нашли зеленый труп мужчины
На детской площадке нашли зеленый труп мужчины 1 Просмотров: 9702
Донбасс
"Некоторые просто отдают предприятия в аренду, только-б работали" - Гармаш
"Некоторые просто отдают предприятия в аренду, только-б работали" - Гармаш Просмотров: 441
Украина может прекратить демонтаж сооружений в Станице Луганской
Украина может прекратить демонтаж сооружений в Станице Луганской 1 Просмотров: 243
"Представьте, что сосед отобрал у вас двоих детей": Зеленский высказался об аннексии Крыма и войне на Донбассе
"Представьте, что сосед отобрал у вас двоих детей": Зеленский высказался об аннексии Крыма и войне на Донбассе 1 Просмотров: 1008
Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет
Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет Просмотров: 45
Как под носом у оккупантов отметили День флага - подборка фото
Как под носом у оккупантов отметили День флага - подборка фото
4
 Просмотров: 1701
Больше всего комментируют
9
Порошенко не пришел на Майдан Независимости
3
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
3
Рабинович снова устроил русскоязычную провокацию в Раде
3
"Где план победы?" - речь Зеленского критически оценили
1
Отсутствие решения Кабмина о снижении цены газа для Луганской ТЭС поставит под угрозу энергообеспечение области - Сурай
Голосов: 5200
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua