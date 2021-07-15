Сообщили плохие новости с Донбасса

ВСУ снова имеют раненых. Фото: facebook.com/pressjfo.news

14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Опять имеем раненых. Пострадали двое воинов. Сейчас они в больнице. Состояние одного - удовлетворительное, другой - средней тяжести.

Вчера оккупанты били из минометов 82-го, 120-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, артиллерии калибра 122 мм, автоматических станковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, сообщают в ООС.

Под прицел попали позиции наших воинов неподалеку населенных пунктов Донецкой области, в частности Песков, Водяного, Красноговиркы Ясиноватского района, Новогригорьевки, Старогнатовки Волновахского района, Светлодарска, Луганского Бахмутского района. Досталось военным на позициях неподалеку населенных пунктов Луганщины, среди них Новоалександровка Беловодского района, Золотое-4 Северодонецкого района, Новотошковское Попаснянского района.

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На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Утром 15 июля оккупанты активности не проявляли.

На Донбассе в зоне ООС погиб военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Беляев Андрей Левонтийович из Никополя Днепровской области. Произошло это 13 июля в районе поселка Кринички Старобельского района Луганской области в результате смертельных ранений, понесенных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ Погибший - отец троих детей. 17 июля ему должно было исполниться 39 лет.