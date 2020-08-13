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четверг, 13 августа 2020 14:21

Сообщили о смерти военного на Донбассе

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Сообщили о смерти военного на Донбассе
Обстоятельства смерти военнослужащего будут расследовать. Фото: ООС в Facebook

Двое военнослужащих в Донецкой области подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Один из них погиб, сообщает оперативно-тактическая группировка "Схід".

"13 августа в Донецкой области вследствие отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения", - написали в сообщении.

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Раненого военного доставили в медучреждение, где ему оказывают помощь.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

Военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил погиб на Донбассе во время выполнения боевой задачи. Причиной стало неосторожное обращение с оружием.

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13
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