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вторник, 19 января 2021 18:55

Сообщили о ситуации на передовой

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Сообщили о ситуации на передовой
Боевики вновь нарушили режим прекращения огня. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье, боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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На обстрел оккупантов украинские военные дали адекватный ответ. Среди наших защитников боевых потерь нет.

О фактах нарушения режима тишины сообщили представителям ОБСЕ.

Кроме того, сегодня саперы ДСНС разминировали почти 2 га территории.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Россия постоянно пытается снять с себя вину за развязывание войны в Украине. И делает это, в частности, через своих агентов влияния. В сообщении подчеркиваются попытки России осквернить статус украинской армии через СМИ. Это, среди прочего, проявилось накануне дня памяти защитников Донецкого аэропорта, который отмечается 16 января.

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