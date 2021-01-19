Сообщили о ситуации на передовой

С начала суток на Донбассе боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье, боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
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На обстрел оккупантов украинские военные дали адекватный ответ. Среди наших защитников боевых потерь нет.
О фактах нарушения режима тишины сообщили представителям ОБСЕ.
Кроме того, сегодня саперы ДСНС разминировали почти 2 га территории.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
Россия постоянно пытается снять с себя вину за развязывание войны в Украине. И делает это, в частности, через своих агентов влияния. В сообщении подчеркиваются попытки России осквернить статус украинской армии через СМИ. Это, среди прочего, проявилось накануне дня памяти защитников Донецкого аэропорта, который отмечается 16 января.
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