Сообщили о ситуации на Донбассе

Боевики не нарушали режим тишины в течение суток. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военными. Об этом сообщает штаб ООС.

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Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

Сегодня саперы ДСНС разминировали почти 3 га территории и передали на уничтожение 116 взрывоопасных предмета.

За прошедшие сутки, 30 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Из них 7 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.