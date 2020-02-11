Сообщили хорошие новости с Донбасса

Боевики 3 раза нарушили режим перемирия. Фото: ТСН

На Донбассе от начала суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня, обошлось без потерь.

Вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции с запрещенного Минского договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов было зафиксировано рядом с Песками, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции недалеко от населенного пункта Орехово, где выпустил 4 мины из 120-мм миномета и совершил 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

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Вследствии вражеских обстрелов потерь среди украинских военных нет.

С 3 по 9 февраля представители ОБСЕ зафиксировали 21 случай ограничений свободы передвижения их патрулей со стороны вооруженных формирований России.