Сообщили хорошие новости Донбасса

Украинские военные дают отпор боевикам на Донбассе, не нарушая Минских соглашений. Фото - АСПИ

В течение суток 10 июня потерь на Донбассе среди украинских военных нет.

Хотя вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 7 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников с гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов та стрелкового оружия вблизи 12-ти населенных пунктов, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.

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На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащему Минским договоренностям. По данным разведки, 10 июня 2-е оккупантов были ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил 2 раза.

В районе временно оккупированного Молодежного, что в 63 километрах от Луганска, рядом с патрулем ОБСЕ пролетели пули. Пострадавших нет.