Снайпер боевиков попал на видео военных ВСУ

Воины ВСУ сняли перемещения вражеского снайпера. Фото: mil.ru

Воины ВСУ сняли перемещения вражеского снайпера вблизи поселка Зайцево на Донбассе, что запрещено условиями перемирия.

Бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила отметили, что пока боевики безосновательно обвиняют ВСУ в обустройстве новых позиций в районе Шумов, наши армейцы фиксируют реальные факты нарушения режима тишины со стороны оккупантов.

"Шли двое мужчин к новому блиндажу, который они сделали. Если автомат - автомат же можно увидеть. А то именно снайперская винтовка", - рассказал один из украинских воинов.

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Однако выход снайперов на позиции - это далеко не единственное нарушение, которое фиксируют украинские армейцы. Режим тишины противник также активно использует для восстановления старых и строительства новых укреплений.

При этом враги копают свои траншеи, совсем не скрываясь, и даже демонстративно. К тому же из-за их строительных работ вблизи позиций ВСУ постоянно вспыхивают пожары.

1 тыс. нарушений тишины с начала всеобъемлющего перемирия на Донбассе насчитала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. В частности зафиксировали 173 взрыва, 2 неопределенных пролетевших боеприпаса, 13 осветительных ракет и 812 очередей и выстрелов.