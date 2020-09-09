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Перемирие на Донбассе: в ОБСЕ насчитали тысячу нарушений

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Перемирие на Донбассе: в ОБСЕ насчитали тысячу нарушений
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 1000 нарушений тишины от начала всеобъемлющего перемирия на Донбассе 27 июля. Фото: facebook.com/IHRCSMM

1 тыс. нарушений тишины от начала всеобъемлющего перемирия на Донбассе 27 июля насчитала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

В частности зафиксировали 173 взрывы, два неопределенные боеприпаса, что пролетели, 13 осветительных ракет и 812 очередей и выстрелов. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

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Также в отчете указывают, что 7 сентября патруль миссии планировал запустить беспилотник неподалеку от неподконтрольного Победоносного, но услышал 50 выстрелов из стрелкового оружия.

Наблюдатели также слышали звуки вроде от пуль, что пролетели примерно за 15-30 м над их головами, поэтому спрятались между автомобилями и покинули этот участок.

За прошедшие сутки, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина. Однако в тылу двое военных получили боевое травмирования. Во время проведения инженерных работ в двое военнослужащих из состава Объединенных сил. пострадали от взрыва мины ПМН-2. Об этом сообщили в штабе ООС.

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Дата
09
сентября

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