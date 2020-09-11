Оккупанты трижды за сутки нарушили режим тишины

С начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности о тишине, вступившие в действие 27 июля.

В частности, враг обстрелял из стрелкового оружия украинские позиции неподалеку Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности, говорится в утренней сводке пресс-службы штаба ООС.

"Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований РФ были спрогнозированы заранее, а потому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - сообщили в штабе.

Два вражеских обстрела зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого. Сначала враг применил трассирующий снаряд для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.

Кроме того, в прифронтовых районах саперы ГСЧС Украины разминировали более девяти гектаров территории и переданы на уничтожение 206 взрывоопасных предметов. Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 18 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.

С начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

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В четверг, в 14:15, российские оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи поселка Шумы в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.