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суббота, 31 августа 2019 13:14

Смотреть можно вечно: появилось новое видео ликвидации Захарченко

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Смотреть можно вечно: появилось новое видео ликвидации Захарченко
Боевик в прошлом году отправился на концерт Кобзона. Фото: террористические СМИ

Год назад в оккупированном Донецке взорвали главаря боевиков Александра Захарченко.

Происшествие 31 августа 2018 року произошло возле кафе "Сепар", когда боевик вышел из машины и зашел в помещение.

Планировал помянуть сторонника оккупации, российского певца Иосифа Кобзона, что накануне умер от рака.

Прогремел взрыв, в результате которого пострадали охрана ликвидированного преступника и его пособники - Александр Тимофеев по кличке "Ташкент", так называемый министр финансов и сборов в ДНР, и Наталья Волкова, которая была руководительницей молодежного крыла преступной группировки "Оплот".

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Несмотря на то, что произошло событие на территории Украины, в РФ открыли дело по статье "акт международного терроризма"

В СБУ ликвидацию Захарченко связали с криминальным разделением собственности и сфер влияния на оккупированных территориях.

Боевика с почестями прикопали на донецком кладбище "Донецкое море".

После этого председательствовать оккупированной Донецкой области назначили Дениса Пушилина.

Россияне 30 августа 17 раз нарушили режим тишины, обстреливали подразделения украинских военных из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

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Дата
31
августа

Смотреть можно вечно: появилось новое видео ликвидации Захарченко

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