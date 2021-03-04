Смертями бойцов Путин давит на Украину - Снегирев

Обстрелы на Донбассе не связаны с санкциями против Медведчука. Фото: Униан

Заявление боевиков следует рассматривать как элемент военно-политического давления на украинское руководство.

Путин пытается заставить Украину сесть за один стол с боевиками, чтобы легализовать тезис о гражданском конфликте в Украине, говорит Gazeta.ua военный эксперт, сопредседатель ОО "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"Должны были продемонстрировать, что в случае, если Киев не согласится на условия агрессора, то боевики начнут эскалацию военного конфликта. Это надо рассматривать в контексте последних действий и заявлений российской стороны. Стоит рассматривать результаты проведения форума "Русский Донбасс", где прозвучало желание боевиков захватывать мирные города, расширяя территории", - говорит эксперт.

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Заявления Леонида Кравчука о том, что обострение на фронте происходит из-за санкций против кума президента России Владимира Путина олигарха Виктора Медведчука не соответствуют действительности. По мнению эксперта, они являются угрожающими для украинских интересов.

"Связывая санкции против Медведчука с обстрелами мы делаем его чуть ли не субъектом геополитических вопросов. Фактически мы повышаем его роль в решении конфликта на Донбассе. Для пророссийского электората это будет очередным стимулом голосовать за него", - говорит эксперт.

Изменение риторики Кравчука является его постоянной практикой.

"Это его попытка отвечать на повестку дня. Когда украинское общество увидело, что не стрелять неэффективно, он заговорил иначе. Но на 7-м году войны в Донбассе заявить, что там настоящая война есть прогресс. Подобными заявлениями Кравчук поляризует украинское общество, а это свидетельствует об отсутствии стратегии и тактики в ТГК", - говорит эксперт.

В случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков в Украины не останется вариантов, кроме как открывать огонь. "Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военных ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация — это война", — сообщил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, передает "Общественное".