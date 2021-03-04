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четверг, 04 марта 2021 04:18

Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов

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Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов
Кравчук предупредил о "зеркальных ответах" на провокации. Фото: Украинская правда

В случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков в Украине не останется вариантов, кроме как открывать огонь.

"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военных ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация — это война", — сообщил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, передает "Общественное".

Глава украинской делегации возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.

"Боевики не будут выполнять минских договоренностей. Они отказываются от тишины, которая внедрена. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности Организаций Объединенных Наций. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей", — подчеркнул Кравчук.

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В ТКГ считают, что у Украины есть возможность вернуть контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей в течение ближайшего десятилетия.

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Дата
04
марта

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