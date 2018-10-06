"Смерти мы не нужны, ты нужен своей маме и детям" - Клых написал письмо Сецову

Клых написал письмо Сенцов. Фото: 5 канал

Политзаключенный Станислав Клих написал письмо к Олегу Сенцова.

"Он (письмо) не успел попасть в руки Олега до того, как он прекратил голодовку. Надеюсь, попадет после. В качестве моральной поддержки", - написала координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак. Она опубликовала письмо.

В письме Клих просит Сенцова прекратить голодовку.

"Смерти мы не нужны, ты нужен своей маме и детям. Я тебя не буду судить, если ты прекратишь голодовку. Но, тем не менее, понимаю, что все это достало, особенно обещания скорейшего освобождения в листах.Я такие письма тоже получаю и это так же раздражает, как и тебя. Но нужно понимать, что люди, которые со всего мира пишут письма, желают нам добра ", - пишет Клих.

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Политзаключенный Кремля Станислав Клихнаписав письмо-обращение к украинскому режиссера Олега Сенцова. В нем призывает прекратить голодовку ради собственных детей. Об этом рассказала Тамара Клих после 3-дневного свидания с сыном в российской тюрьме.