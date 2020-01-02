"Слуга народа" имеет свое видение выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса

Донецкие пенсионеры зовут российских захватчиков уничтожить Украину. Фото: росзми

Выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса можно только после деоккупации.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина".

"Для ЕС выплата пенсий на оккупированной территории - это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что нужно делать, но они также понимают, что одно дело - хотеть что-то сделать, а другая - это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сегодня, в нынешней реальности, таких возможностей нет ", - говорит Кулеба.

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Он также добавил, что в Украине существует механизм, требующий выезда на подконтрольную правительству Украины территорию.

"Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, работать платежные системы - можно будет двигаться дальше", - добавил вице-премьер.

96 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили российское гражданство по упрощенной процедуре. "В настоящее время более 196 тыс. человек приобрели гражданство РФ", - информирует пресс-служба Министерства внутренних дел России.