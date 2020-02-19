Сколько жителей Донбасса уже получили российские паспорта

Российские паспорта по упрощенной процедуре получили 156 тыс. жителей ЛНР и ДНР.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает в интервью "Лига.net".
"Это не первый пример. Они так делали во время грузинской войны и молдавского процесса. Они шантажируют людей, которые работают на территории Донецкой и Луганской областей. Платят зарплату и говорят: "Если вы не получите паспорт, мы не будем платить деньги". Это сплошной шантаж со стороны РФ", - отметил Данилов.
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Физически Украина на этот процесс повлиять не может.
"У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта", - резюмировал он.
С 1 марта украинцам для посещения России будет необходим загранпаспорт.
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