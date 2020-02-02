С 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам - Госпогранслужба

В Россию только с загранпаспортом. Фото: Сегодня

Госпогранслужба напоминает, что с 1 марта украинцам для посещения России будет необходим загранпаспорт

"С 1 марта 2020 украинцы не смогут пересекать государственную границу с Украиной в Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Граждане Украины, которые ранее выбывали за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), смогут вернуться в Украину по этим документам.

В ГНСУ ожидают, что нововведения позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов и ускорит процедуру пересечения границы.

"Не стоит рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию. Ведь паспорт гражданина Украины для выезда за границу дает возможность безвизово посетить многие страны!", - заявили в Госпогранслужбе.

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Напомним, Евросоюз не признает выданные на оккупированном Донбассе российские паспорта и призывает другие страны-участницы ОБСЕ не признавать эти документы.