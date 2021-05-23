Сколько украинских военных болеют коронавирусом

На самоизоляции находится 83 человека. Фото: Reuters

За сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали четыри новых случая коронавируса.

В общем болеет 231 человек. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

На самоизоляции находится 83 человека.

Всего за время пандемии выздоровели 24 780 человек. Летальных случаев - 93.

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С начала прививочной кампании в ВСУ 52 416 человек получили одну дозу вакцины. Из них 3314 военных медиков. Повторно провакцинировали 454 человека.

За прошедшие сутки против коронавируса привили 120 человек.

За последние сутки в Украине вакцинировали 3 503 человека. Всего с начала кампании по иммунизации прививали 978033 Украинский. Из них получили одну дозу - 978 031 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 74 783 человека.