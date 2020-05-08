Сколько Россия тратит на Донбасс: назвали сумму

Россия тратит на Донбасс более 1 млрд долларов ежегодно. Фото: pixabay.com

Назвали сумму, которую тратит Российская Федерация в рамках содержания оккупационных режимов на территории Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, пишет УНИАН.

"На 62-63% бюджеты двух субъектов финансирует Российская Федерация, потому что они своими налогами и сборами собирают 37-38%, и каждый год эта цифра уменьшается. Раньше у них было 40%. Они получают свои зарплаты из бюджета РФ. 1 млрд 300 млн долларов по разным данным – это лишь финансирование зарплат", – уточнил он.

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Украинская власть хочет достичь мира на Донбассе и вернуть оккупированные РФ территории до конца этого года, но при этом существует и план Б.