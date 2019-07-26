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пятница, 26 июля 2019 15:37

Сколько потратили денег на перевооружение армии

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Сколько потратили денег на перевооружение армии
На перевооружение ВСУ необходимо 25 млрд грн / фото: Минобороны

Чтобы перевооружить все украинское войско необходимо 25 млрд. Гривен. На сегодня есть только половина этой суммы.

Министерство обороны Украины учитывает реальные возможности экономики страны и тот финансовый ресурс, который будет предоставлять правительство, говорит представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны полковник Андрей Мясников.

"Даже в вооруженных силах развитых стран мира существует дефицит военного бюджета. Поэтому армии этих государств зависящие от возможностей национальных экономик", - говорит полковник.

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На программу "Развитие вооружения и военной техники Вооруженных Сил" в этом году профинансирована из государственного бюджета на 1,13 млрд грн.

Из них - более 10 млрд нами направлены на закупку и модернизацию имеющихся образцов ВВТ, а более 1 млрд - на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке новых образцов вооружения и военной техники.

Состоялись испытания новейших боевых машин БТР-3ДА. Их применили на учениях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. БТР-3ДА оснастили боевым модулем "Штурм-М", который имеет 30-мм автоматическую пушку. Ее скорострельность - 330 выстрелов в минуту. Имеет также пулемет и автоматический гранатомет.

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