Сколько переселенцев не хотят возвращаться на Донбасс и в Крым после войны

38% внутренне перемещенных лиц не планируют возвращаться на Донбасс и в Крым. Фото: Нumanrights

После окончания войны вернуться обратно на Донбасс и в Крым не планируют 38% внутренне перемещенных лиц.

Такие данные вытекают из результатов опроса, проведенного Национальной системой мониторинга Международной организации по миграции, сообщает Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Количество людей, которые намерены вернуться на временно оккупированных территориях после окончания войны за год стало меньше: в сентябре 2017 таких было 32%, в сентябре 2018 - 25%.

Более 54% респондентов полностью доверяют местному населению, 80% переселенцев полностью или частично интегрированы в свои общины. Среди опрошенных выехать за границу намерены 5%.

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3 часа на холоде, чтобы добраться подконтрольного Украины Бахмуту - так проходят "граница" жители оккупированной Горловки. Чтобы не стоять в длиннющей очереди, можно сесть на автобус и доехать до "нуля, стоит 250 рублей".