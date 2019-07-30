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вторник, 30 июля 2019 16:35

Сколько людей исчезли за период российского вторжения в Украину

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Сколько людей исчезли за период российского вторжения в Украину
За 5 лет войны исчезло 4,6 тыс. Человек. Фото: polilog.com.ua

С начала российского вторжения на территорию Украины исчезло 4,6 тыс. человек.

Эти данные занесла в базу Харьковская правозащитная группа, рассказал ее руководитель Евгений Захаров во время презентации результатов выполнения проекту "Насильственные исчезновения и пропажи без вести во время вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2018 гг.", сообщает Укринформ.

"Харьковской правозащитной группой задокументированы и внесены в базу данных 4649 случаев пропавших, из которых 3135 - мужчины, 645 - женщины, 239 - дети, пол 630 пропавших мы не определили за недостатком информации. Большее количество членов военных формирований исчезла во время выполнения своих обязательств связей или на поле боя. Было найдено 3484 лица, то есть судьба 1165 пропавших неизвестна", - сообщил Захаров.

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Он рассказал, что наибольшая доля исчезновений приходится на активную фазу войны: 2014-2015 годы.

Он добавил, что среди этого списка идентифицировано 13 гражданских лиц, пропавших после незаконного лишения свободы, 57 гражданских лиц исчезли при пересечении блокпостов военных формирований и НЗФ, 18 гражданских лиц исчезли во время проведения боевых действий в пределах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, 479 гражданских исчезли после похищения, 964 гражданские лица пропали без вести по неизвестным причинам, то есть родственники потеряли с этими лицами телефонная связь.

"У нас есть основания полагать, что среди всех случаев исчезновений гражданских лиц, данные которых внесены в БД ХПГ, 621 случай можно квалифицировать как насильственные исчезновения", - отметил Захаров.

Агентство ООН по делам беженцев распространило актуальные данные по состоянию на 15 июля 2019 года о количестве и месте жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в Twitter.

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30
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