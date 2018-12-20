Сколько бронетехники получила украинская армия за 2018 год

Около 1000 единиц техники получили Вооруженные силы Украины в 2018 году / фото: Укроборонпром

За 2018 год украинской армии передали более 1000 единиц новой, модернизированной и отремонтированной военной техники и вооружения.

Боевые машины были изготовлены, модернизировано и отремонтировано силами "Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова", "Завода им. Малышева", Киевского, Житомирского, Харьковского, Львовского и Николаевского бронетанковых заводов, сообщили в Укроборонпроме.

Значительное количество танков, бронетранспортеров, БМП и другой военной техники была отремонтирована выездными бригадами предприятий непосредственно в полевых условиях, в частности, в зоне проведения операции объединенных сил. В 2018 году этими бригадами было отремонтировано более 650 единиц вооружения.

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В Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба приступили к отработке задач по принятию на вооружение новой автоматизированной системы управления для нужд Вооруженных Сил Украины.