Ситуация на Донбассе: ОБСЕ за выходные насчитала более 700 обстрелов

ОБСЕ отчиталась о количестве обстрелов на Донбассе. Фото: Укринформ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает о 741 нарушении режима прекращения огня в эти выходные дни на Донбассе.

Больше всего обстрелов и взрывов наблюдатели зафиксировали в Донецкой области, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

На выходных, с 16 по 18 июля в Донецкой области ОБСЕ зафиксировали 608 нарушений режима прекращения огня, в том числе 64 взрыва. Замечено 11 разрывов боеприпасов, 9 взрывов в воздухе, 10 выстрелов и 34 взрыва неопределенного происхождения.

Больше всего нарушений зафиксировано в районе Майорска в ночь с 16 на 17 июля и с 17 на 18 июля. Там зафиксировали многочисленные взрывы.

В Луганской области в тот же период наблюдатели зафиксировали 133 нарушения, в том числе 21 взрыв неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло на участке разведения в районе н. п. Золотое и возле него в ночь с 16 на 17 июля. Там зафиксировали многочисленные взрывы. В Попасной - выстрелы из крупнокалиберных пулеметов, а в оккупированных Кадиевке и Первомайске зафиксировали взрывы и очереди из неопределенного оружия.

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