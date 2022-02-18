Сгоревшие дома и авто: показали кадры последствий вражеских обстрелов в Луганской области

За сутки 17 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 60 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины возле 29 населенных пунктов.

Под удар попало и мирное население. Оккупанты направляли тяжелую артиллерию в сторону жилых массивов и административных зданий.

Под огнем в частности оказались Станица Луганская, Новозвановка на Луганщине, Красногоровка в Донецкой области. Фото последствий обстрелов показали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ". На кадрах видны разрушенные и сожженные дома и автомобили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом

Также там сообщили, что на несколько часов подконтрольная Луганщина и север Донецкой области осталась без сотовой связи одного из трех операторов из-за диверсий.

Фото: t.me/operativnoZSU

Связь возобновили еще до утра. Всё это часть плана РФ по дестабилизации ситуации в Украине, считают в министерстве внутренних дел.

17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской. Трое работников заведения получили контузии. Во Врубовке снаряды повредили школу, частные дома и газопровод. Двое военных ВСУ получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранены двое гражданских.