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пятница, 18 февраля 2022 12:54

Сгоревшие дома и авто: показали кадры последствий вражеских обстрелов в Луганской области
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За сутки 17 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 60 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины возле 29 населенных пунктов.

Под удар попало и мирное население. Оккупанты направляли тяжелую артиллерию в сторону жилых массивов и административных зданий.

Под огнем в частности оказались Станица Луганская, Новозвановка на Луганщине, Красногоровка в Донецкой области. Фото последствий обстрелов показали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ". На кадрах видны разрушенные и сожженные дома и автомобили.

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Также там сообщили, что на несколько часов подконтрольная Луганщина и север Донецкой области осталась без сотовой связи одного из трех операторов из-за диверсий.

Последствия обстрелов российско-оккупационными войсками Красноговровки 17 февраля
Фото: t.me/operativnoZSU
Последствия обстрелов российско-оккупационными войсками Красноговровки 17 февраля
Последствия обстрелов российско-оккупационными войсками Красноговровки 17 февраля
Последствия обстрелов российско-оккупационными войсками Станицы Луганской 17 февраля
Последствия обстрелов российско-оккупационными войсками Станицы Луганской 17 февраля

Связь возобновили еще до утра. Всё это часть плана РФ по дестабилизации ситуации в Украине, считают в министерстве внутренних дел.

17 февраля российские оккупанты нарастили обстрелы на Донбассе. В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты. Один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской. Трое работников заведения получили контузии. Во Врубовке снаряды повредили школу, частные дома и газопровод.

Двое военных ВСУ получили ранения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранены двое гражданских.

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18
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