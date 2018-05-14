"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть

В соцсетях активно комментируют антиукраинскую речь темнокожего террориста ДНР Бенеса Айо, известного по прозвищу "Черный Ленин".
Его видеообращение обнародовал в Тwitter пользователь с ником "Фосфорная Горловка".
В ролике "Черный Ленин" сравнивает псевдореспублики с КНДР. Обещает "сопротивляться с оружием в руках" миротворческой миссии ООН на Донбассе, если на это не согласится Россия.
Пользователи предполагают, что оратор вылез из шахты.
"Кто разбирается в народах Донбасса, подскажите, пожалуйста, это шахтер или тракторист?", "Сестра, у нас буйный. Двадцать кубиков галоперидола и магнезии ему ректально", "Кандидат в "президенты" ДНР/ЛНР от большого "государства", - пишут юзеры.
В донецкий психоневрологический диспансер провели интернет, после чего в сеть попало "видеообращение коренного жителя Донбасса к американским империалистам". Срочно вызывайте санитаров! 😂 pic.twitter.com/0GodES1gDT— Фосфорная Горловка (@natohawks) 12 мая 2018 г.
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Гражданина Латвии Бенеса Айо в середине мая 2014-го выслали из Украины из-за службы в "самообороне Крыма" и участия сепаратистских митингах на Донбассе.
В 2015-м его арестовали в Риге, предъявили обвинение в "призывах к насильственному свержению государственной власти в Латвийской республике" и "призывах к ликвидации государственной независимости Латвийской республики". В тюрьме он просил гражданство ДНР.
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