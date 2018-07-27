"Сепар красиво полетел" - прямое попадание в блиндаж боевиков

ВСУ уничтожили террористов в блиндаже прямым попаданием. Фотостоп с видео

ВСУ уничтожили одну из позиций террористов на Донбассе. Прямое попадание в блиндаж попало на видео.

"В результате попадания в блиндаж боевиков один террорист ликвидирован, трое ранены. Сепар красиво улетел после взрыва", - соответствующая запись обнародовал на странице в Facebook волонтер Serg Marco.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 30 танков боевиков и обстрелы кассетными боеприпасами неподалеку от Луганска.

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Украине необходимо возвращать оккупированные территории силовым путем, поскольку переговоры в нормандском формате не решат эту проблему.