Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом

Сенцов поблагодарил украинских военных. ФОТО: vgolos.com.ua

Бывший пленник Кремля режиссер Олег Сенцов прокомментировал словесную перепалку, возникшую между президентом Украины Владимиром Зеленским и одним из украинских военных во время встречи в Золотом.

Высказал свою точку зрения на странице в Facebook.

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", – написал он.

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26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в зону разведения сил – город Золотое Луганской области. Там пообщался с воинами-добровольцами, которые выступают против отвода ВСУ от линии фронта. Видео встречи опубликовали в сети.