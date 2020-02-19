Секретарь СНБО сообщил, кто войдет в совместные патрули границы на Донбассе

В СНБО обещают не допустить к патрулированию боевиков. Фото: Укринформ

Наши пограничники, Нацгвардия и местные жители могут принять участие в совместном патрулировании. Здесь речь не идет о боевиках или о тех людях, которые имели оружие. И это также не означает, что мы будем контролировать украинскую территорию вместе с людьми, которые убивали украинцев.

Заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает телеканал "Украина 24".

По его словам, процесс совместного патрулирования границы будет осуществляться по согласованию с ОБСЕ или другой международной организацией.

"В этих патрулях смогут участвовать люди, имеющие украинскую прописку, и местные", - сказал Данилов.

Как формировать патрули, их количество и форма организации работы, будет указано а в соответствующих протоколах. Пока их еще нет.

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"Для начала должен быть установлен контроль над границей", - отметил секретарь СНБО.

Идея Зеленского о совместном патрулировании - на самом деле план постепенной капитуляции Украины. Считает лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий.