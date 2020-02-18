Зеленский хочет убедить украинцев, что капитуляция - это не больно - Билецкий

Лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий: "Зеленский воплощает в жизнь план постепенной капитуляции Украины". Фото: Politeka

Зеленский пытается воплотить план постепенной капитуляции. Об этом свидетельствует его предложение о совместном патрулировании украинско-российской границы с бойцами ЛДНР, а также желание как можно быстрее провести выборы на неподконтрольных территориях Донбасса.

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий рассказал на своем YouTube-канале 17 февраля.

"На Мюнхенской конференции Зеленский озвучил предложение - чтобы украинские силовики и представители ОРДЛО совместно контролировали украинско-российскую границу. Власть будет выдавать такой формат за выполненное обещание: сначала возвращение контроля над границей, а затем проведение выборов. Зеленский собирается проводить выборы на Донбассе в октябре 2020 г. без возврата реального контроля за всеми территориями", - заявил политик.

Лидер Нацкорпуса отметил, что такие действия поставят под угрозу сотни жизней тех пограничников и спецназовцев, которых отправят патрулировать границу вместе с врагом, ведь они будут оторваны от украинских военных сил.

Политик также добавил, что идея Зеленского о совместном патрулировании - на самом деле план постепенной капитуляции Украины. Его Зеленский, якобы, уже согласовал с представителем Путина Николаем Патрушевым во время тайной встречи в Омане.

"Все идет к воплощению в жизнь тайных договоренностей в Омане по ползучей капитуляции. Зеленский хочет доказать украинцам, что капитуляция - это не больно. Особенно, если в качестве вазелина выступают наиболее популярные комики страны, которые сегодня являются властью", - сказал Билецкий.