СБУ задержала сепаратиста, который хотел получить украинский паспорт

Мужчина присоединился в ряды сепаратистов в 2015 году. Фото: СБУ

В Донецкой области сотрудники СБУ задержали сепаратиста, который хотел оформить внутренний и заграничный паспорта Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году житель Краматорска вступил в ряды террористической организации "ДНР". Злоумышленник "служил" автоматчиком в составе 5-й ОМБр "ДНР", бандформировании Пятнашка и так называемом казацком 11-м батальоне "ЛНР" , - сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина также собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных.

Сепаратиста задержали во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинской власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

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Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о создании террористической группы или организации. Сейчас мужчина находится под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

На Донбассе от начала суток боевики 5 раз обстреляли украинские позиции. Оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.